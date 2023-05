Pays-Bas : Arrestations et coupure d’un principal fournisseur pirate d’IPTV du Maroc

Plusieurs arrestations ont été menées récemment en coordination avec Europol, après que le Service d’information et d’enquête fiscale (FIOD) aux Pays-Bas a démantelé un important fournisseur pirate d’IPTV. Celui-ci a servi plus d’un million de clients en Europe et des dizaines de milliers d’abonnés au Maroc, en rendant accessibles plus de 10 000 chaînes télévisées et une filmothèque numérique composée de 15 000 œuvres. Depuis le 23 mai, les clients concernés ne reçoivent plus de signal.

Les noms des suspects n’ont pas été rendus publics, mais les opérations ayant mené à quatre premièrs interpellations ont été réalisées dans plusieurs régions des Pays-Bas, dans le cadre de la lutte contre le streaming illégal, selon Europol. Dans ce sens, les agents du FIOD ont procédé aussi à une série de perquisitions simultanées dans les domiciles des suspects, à Amsterdam, Almere, Enschede, La Haye et Den Helder. Des voitures, des ordinateurs, des numéros de comptes bancaires et de grandes sommes d’argent en liquide ont été saisis.

Le Centre européen de lutte contre les crimes financiers et économiques d’Europol a soutenu cette enquête en aidant à identifier les cibles clés et les activités incriminées dans toute l’Europe.

Dans ce même cadre, des experts d’Europol ont été déployés à divers endroits aux Pays-Bas au cours de la journée d’action pour soutenir le FIOD dans ses activités.