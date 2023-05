Football : Zakaria Aboukhlal buteur avec Toulouse FC face à Auxerre en Ligue 1

L’international marocain Zakaria Aboukhlal a marqué le but d’égalisation pour le Toulouse FC contre Auxerre, samedi soir, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Il a profité d’un centre parfait de Rafa pour faire revenir son équipe dans le match, offrant ainsi un but d’égalisation décisif pour l’équipe à la 44e minute de jeu.

Il s’agit du neuvième but de la saison pour l’international marocain, auteur d’une superbe Coupe du monde au Qatar avec la sélection marocaine, devenue la première équipe arabe et africaine à atteindre les demi-finales et à avoir une place au carré d’or.

Avec 45 points, Toulouse FC, gagnant la Coupe de France cette saison, occupe la 13e place au classement général du championnat de France.