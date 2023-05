Elections en Espagne : Débâcle des socialistes et grande victoire de la droite

L’Espagne se droitise. Les élections communales et régionales du dimanche 28 mai ont largement souri au Parti Populaire. La formation de droite a remporté le scrutin avec un écart confortable de plus de 700 000 voix sur le PSOE de Pedro Sanchez.

Dans certaines grandes villes du pays comme Madrid et Séville, le PP est assuré de gouverner sans le soutien de Vox alors que dans d’autres, comme à Valence, le parti aura besoin de l’appui de l’extrême droite. Fort de cette victoire, le chef du PP se voit déjà assumant les fonctions de Premier ministre. «Nous avons franchi la première étape d'un nouveau cycle politique», a annoncé, aux premières heures de ce lundi, Alberto Núñez Feijóo devant une foule de fidèles venus célébrer la victoire au siège du PP à Madrid.

Les élections de ce dimanche ont consolidé la position de Vox, comme 3e force politique du pays, et un net recul des blocs d’extrême gauche. Unidas-Podemos et Sumar ne séduisent plus les électeurs espagnols.

Les résultats de ce scrutin n’ont pas d’incidence sur la politique étrangère de l’Espagne, comme par exemple le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Ces élections locales ont surtout valeur de test pour les prochaines législatives. Le PSOE a environ deux mois pour renverser la vapeur en sa faveur même si l’entreprise s’annonce difficile. Pedro Sanchez a annoncé ce lundi la tenue le 23 juillet d'élections législatives anticipées.