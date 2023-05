Maroc : Des élèves désignés ambassadeurs pour la défense de l'intégrité territoriale

Quelque 32 élèves représentant 16 directions provinciales relevant de l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Casablanca-Settat, ont été désignés ambassadeurs pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, lors d'une cérémonie organisée, samedi, dans la capitale économique. Lors de cette cérémonie, présidée par le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports (département de l’éducation nationale), Younes Shimi, le directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, a appelé ces jeunes ambassadeurs à prendre conscience de la lourde responsabilité qui leur a été confiée, ce qui nécessite de faire preuve de davantage de dévouement et d'abnégation, d'un patriotisme sincère et d'un grand degré de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission qui consiste à défendre l’intégrité territoriale et les grandes causes nationales.

Il a émis l'espoir de voir ces élèves constamment attachés à l'histoire et à la mémoire de leur Patrie, de défendre en tant qu'ambassadeurs le Royaume et son intégrité territoriale dans les différents forums et rencontres et en toutes circonstances. Le responsable a indiqué que cette rencontre est une étape historique qui suscite la fierté, puisque les ambassadeurs retenus pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume ont été sélectionnés parmi les élèves de l'école marocaine.

Cette initiative, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre de l'activation du partenariat conclu entre l'Académie et l’association du centre international Al Badil pour le journalisme et l'information, qui prévoit principalement la création de clubs des ambassadeurs de l’intégrité territoriale au sein des établissements scolaires de la région, ainsi que l'organisation d'une série d'activités à caractère national, éducatif et culturel.

De son côté, Bouchaib Hamraoui, président de l'association du centre international Al Badil, a indiqué que le choix a été fait suite à un concours organisé sous la supervision d'un jury composé de professeurs universitaires et de journalistes, pour représenter l'AREF dans les différents colloques, avec à la clé un programme élaboré pour le plaidoyer au Parlement et marqué par des visites à plusieurs régions et monuments et une caravane à destination de Guergarate.