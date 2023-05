Cap-Vert : Présentation d'un ouvrage collectif sur l'histoire des juifs marocains

Après Lisbonne, l’ouvrage «Juifs marocains au Cap-Vert au 19ème siècle» a été présenté, vendredi soir à l’Institut de l’archive national de Cabo Verde (IANCV), lors d'une cérémonie organisée à la capitale Praia et au cours de laquelle la contribution du roi Mohammed VI au projet de réhabilitation des cimetières des juifs originaires du Maroc dans l'archipel a été hautement saluée. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs diplomates, de descendants de juifs marocains, et du Chargé de l’antenne diplomatique du Maroc au Cap-Vert, Hassan Zarafa.

Paru en 13 pages de format moyen, le livre de Jose Alberto Rodríguez Silva Tavim et Angela Sofia Benoliel Coutinho, met en lumière la vague d'immigration des juifs marocains au milieu du XIXe siècle en direction de l'archipel du Cap-Vert à la recherche de nouvelles perspectives et opportunités économiques.

Ce livre comprend deux parties. Dans la première partie, qui traite de la thématique «les Juifs du Portugal et de la diaspora.. le Maroc et le Cap-Vert», l'auteur Jose Alberto Rodríguez Silva Tavim donne un éclairage sur l'histoire des juifs du Portugal et les aspects cachés de certaines familles juives marocaines qui ont immigré au îles du Cap-Vert et s'y ont installés. La deuxième partie, consacrée à la thématique «les Juifs du Maroc et de Gibraltar au Cap-Vert au 19ème siècle», est écrite par l'historienne Angela Sofia Benoliel Coutinho.

A rappeler que cet ouvrage a été présenté, mardi dernier, à la capitale portugaise Lisbonne en présence de plusieurs diplomates et membres de la communauté juive portugaise.