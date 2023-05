Association des cliniques privés : La refonte du système de santé, une priorité nationale

La refonte du système de santé est une priorité nationale afin de permettre à tous les citoyens marocains d’accéder à une couverture médicale et de pouvoir bénéficier d’une offre de santé de qualité, a affirmé à Casablanca, le président de l'association nationale des cliniques privés (ANCP), Redouane Semlali. Dans une déclaration à la presse, à l'occasion de la tenue des 8es Assises de l’ANCP sous le thème «l’hospitalisation privée pour une meilleure gouvernance», il a précisé qu’il faudrait d’abord améliorer l’offre de soins et la rendre accessible à tous les citoyens et asseoir une meilleure gouvernance sur tous les plans. Le responsable a noté que ces 8es Assises, qui se tiennent en présence des professionnels de la santé, sont placées sous le signe de l’amélioration de la gouvernance.

En ce qui concerne la gouvernance médicale, Redouane Semlali a souligné qu’il faudrait pouvoir disposer de ressources humaines médicales et paramédicales, ainsi que de ressources administratives et financières, ajoutant qu’il faut également se doter d'un management de qualité qui permet de disposer d'une offre de soins de qualité pour le citoyen. Il a ajouté que le respect de l’éthique et de la déontologie sont les garants de la bonne pratique de la médecine, loin de tout aspect commercial.

Pour sa part, la vice-présidente du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), Nadia Ismaili a relevé que cette rencontre s’inscrit dans un contexte particulier marqué par le chantier de la réforme du système de santé avec sa dimension territoriale, ainsi que la création de nouveaux groupements sanitaires territoriaux. Elle a, dans ce cadre, expliqué qu’il s’agit d’un contexte riche en enseignements post-covid, estimant que la collaboration privé/public avait donné de bons résultats, prouvant ainsi le potentiel important de cette coopération. Le secteur privé, notamment les cliniques privées, joue un rôle très important qu’il faudrait mettre à profit pour une efficience du système de santé national, a-t-elle enchaîné, affirmant l’importance de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO), qui est un chantier royal.