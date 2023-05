Maroc-Espagne-Portugal : Des bateaux attaqués par des orques agissant en bande organisée

En Méditerranée, des groupes d'orques s’en prennent à des embarcations pour les couler, menant des attaques coordonnées qui interpellent. Selon Libération, qui revient sur leur mode opératoire, l’un des cétacés, qui serait traumatisé par une précédente agression, apprendrait ses techniques à ses congénères.

L’une de ces dernières attaques remonterait au 2 mai, près des côtes marocaines et de la ville de Tanger et aurait été menée par «Gladis», surnom de l'orque en question. Le groupe, composé de six épaulards, a ainsi fondu sur un yacht, sous les yeux de son équipage. «Nous étions sur un bateau de 22 tonnes d’acier, et pourtant, voir trois orques foncer sur nous était très intimidant», raconte l'un des passagers. «Une matriarche de plus grande taille était bien présente et supervisait presque tout», poursuit-il, avançant qu’il s’est sans doute retrouvé face à «Gladis».

Le navire a été endommagé et bien que les dégâts causés par cette attaque ne l'ont pas contraint à rentrer au port, leur coût s’élève à plusieurs milliers de livres sterlings, poursuit le journal.

Deux jours après cette attaque, un autre bateau a connu le même sort au large des côtes espagnoles mais le groupe de trois orques a percé le gouvernail du voilier, qui a été remorqué par les garde-côtes espagnols avant de couler finalement à l’entrée du port de Barbate, en Andalousie. Son capitaine a lui aussi assuré avoir vu deux orques plus petits imiter les coups de leur congénère plus imposante.

«Le comportement qu’il décrit laisse donc penser que ces orques ont eux aussi été supervisés par "Gladis"», ajoute-t-on, en rappelant qu'un incident similaire s’était produit en novembre dernier, lorsqu'un un navire, attaqué par des orques, a coulé au large du port de Viana do Castelo, au Portugal.