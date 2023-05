Le CTS de l'UA félicite le Maroc pour l'accueil du siège de l'Union panafricaine de la jeunesse

La réunion ministérielle du Comité technique spécialisé (CTS) Jeunesse, Culture et des Sports de l’Union africaine a félicité, vendredi à Addis-Abeba, le Royaume du Maroc pour avoir accueilli le siège de l’Union panafricaine de la jeunesse, indique le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Dans un communiqué, le ministère souligne que le Maroc a été représenté lors de cette session par une délégation présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Le Comité a félicité le Maroc pour l'accueil du siège de l'Union panafricaine de la jeunesse, recommandant le renouvellement des relations entre l’Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l’Union africaine, à travers un protocole d’accord, souligne le communiqué.

Intervenant lors de cette réunion, Mohamed Mehdi Bensaid a souligné que la recommandation portant sur le renouvellement des relations entre l’Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l’Union africaine, est à même de consolider la vision du Royaume sous la conduite du roi Mohammed VI sur les questions de la jeunesse, renforcer la présence de la jeunesse africaine au niveau international et développer leurs expertises, fait-on savoir de même source.

Ce qu’a connu l’Union panafricaine de la jeunesse dans le passé est un processus naturel, a-t-elle relevé, appelant à un accompagnement de cette organisation. Il a également indiqué que le Maroc salue la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Union et la Commission de l’UA.

L’Union panafricaine de la jeunesse est une organisation panafricaine qui a été relancée par le Maroc conformément à la vision du roi Mohammed VI, visant à investir dans la jeunesse africaine, étant donné que le continent africain abrite environ 600 millions de jeunes.