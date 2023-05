Maroc : Un 1er Congrès international des oasis et du palmier dattier à Ouarzazate

La ville de Ouarzazate abrite, les 29 et 30 mai, la première édition du Congrès international des oasis et du palmier dattier (CIO), un espace de réflexion visant à proposer des solutions de gestion intégrées et durables des espaces oasiens. Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cet évènement réunira des chercheurs, des experts nationaux et internationaux, des décideurs, des représentants gouvernementaux, des professionnels du secteur et des organisations internationales, annoncent vendredi les organisateurs dans un communiqué.

Organisé par le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et ses partenaires sous le thème «Ensemble pour la durabilité et la résilience de l’écosystème oasien», ce congrès a pour objectifs d’échanger les connaissances et les expériences, de discuter des défis et opportunités liés au développement des espaces oasiens et de proposer des solutions innovantes pour assurer la préservation et le développement durable de ces écosystèmes.

Selon les organisateurs, ce congrès sera l’occasion de «faire le bilan des connaissances acquises en matière de développement des espaces oasiens et d’analyser les atouts et les contraintes du système oasien, ainsi que les mécanismes de soutien au développement durable». Cette rencontre s’assigne aussi pour objectifs d’échanger sur les opportunités et les potentialités de développement agricole intégré en mettant l'accent sur la filière du palmier dattier et les défis associés et de faciliter l'échange d'informations et d'expériences entre les participants pour promouvoir les partenariats et la coopération scientifique en vue de développer des modèles de gestion technico-économique durable des systèmes oasiens.

La première édition du CIO comprend un programme riche avec un large éventail d’activités. Au programme, figurent des conférences et des ateliers scientifiques animés par des experts nationaux et internationaux, des visites terrain et la remise de prix aux meilleurs travaux de recherche.