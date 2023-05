Casablanca : Trois arrestations pour désobéissance et tentative d’agression de policiers

Les éléments de la police au district de sûreté Anfa à Casablanca ont interpellé, vendredi, trois individus pour leur implication présumée dans un vol sous la menace de l’arme blanche, désobéissance et tentative d'agression des éléments de la police, apprend-on de source sécuritaire. Une patrouille de police avait interpellé, les suspects, des repris de justice, en flagrant délit des vol avec violence, a ajouté la même source.

Les suspects ont refusé d’obtempérer et tenté de prendre la fuite en conduisant leur véhicule d'une manière à exposer au danger la vie des usagers de la route, poursuit la même source. Ces actes criminels ont fait l'objet d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux, note-t-elle.

Cette intervention sécuritaire a permis d’interpeller en peu de temps les mis en cause après avoir commis leurs actes et tenté d’agresser physiquement des éléments de la police en ayant recours à des chiens de race dangereuse. Les fouilles des prévenus ont permis la saisie de deux armes blanches, de cinq téléphones portables et d'une somme d’argent qui serait le butin des actes de vol, selon la même source. Les suspects ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut-on de même source.