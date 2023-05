Israël : Un juif d’origine marocaine à la tête de la Commission de l’énergie atomique

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décidé de transférer la responsabilité de la Commission israélienne de l'énergie atomique au député du Likoud David Amsalem, un juif d’origine marocaine. Sa famille a immigré Israël en 1958.

L’instance «est l'une des plus sensibles de l'establishment de la sécurité israélienne», a souligné The Times of Israel. Selon les informations de la chaîne Channel 13, citant des sources gouvernementales anonymes, Netanyahu a décidé de nommer Amsalem comme ministre qui travaillera avec le comité en son nom. Le premier ministre conservera l'autorité ultime sur la commission, conformément à la loi en Israël.

David Amsalem a déjà occupé, en mai 2020, le poste de ministre chargé des relations avec le Parlement, sous le gouvernement Netanyahu. La presse israélienne le qualifie de «fidèle allié» à l’actuel Premier ministre.