Le Maroc et l’Espagne effectuent un essai de l’ouverture de la douane de Ceuta

Le Maroc et l’Espagne ont effectué, vendredi soir avec succès, le premier passage de marchandises à travers la douane de Ceuta, se félicite un média local. Un camion appartenant à une société privée a ainsi franchi la frontière de Ceuta vers 20h avec un chargement de 15 tonnes de sable, précise la même source.

La Délégation du gouvernement de Ceuta a qualifié l’opération d'«étape historique» dans les relations entre le Maroc et l’Espagne, incluant «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises [...], y compris les dispositifs appropriés de douane et de contrôle des personnes au niveau de la terre et de la mer».

Ce passage intervient alors que l’Espagne a rendez-vous, dimanche 28 mai, avec des élections communales et régionales. Hier, le quotidien El Mundo, proche de la droite, a avancé que le Maroc aurait avorté l’expérience pilote réalisée à la douane à Ceuta.

Rabat et Madrid ont effectué deux essais aux douanes de Ceuta et Melilla, le 27 janvier et le 24 février. Pour rappel, la Déclaration conjointe publiée au terme de la 12e Réunion de haut niveau maroco-espagnole a réitéré l’engagement des deux parties à continuer d’«avancer de façon ordonnée vers la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises» et «poursuivront [les] tests sur le calendrier accordé pour dépasser les contraintes éventuelles».