Etats-Unis : La Première dame Jill Biden en visite au Maroc

La première dame des Etats-Unis, Jill Biden, est attendue au Maroc dans les prochains jours, dans le cadre d’une tournée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (MENA) pour la promotion de l’autonomisation des femmes et des jeunes. Selon l’Associated Press (AP), cette tournée de six jours mènera l’épouse de Joe Biden au Maroc, en Egypte et en Jordanie.

«La première dame est convaincue qu’il est essentiel de soutenir les jeunes du monde entier pour assurer notre avenir commun, l’éducation, la santé et l’autonomisation étant au cœur de cette démarche», a déclaré sa porte-parole Vanessa Valdivia, citée par l’agence de presse américaine.

En février dernier, Jill Biden s’est déjà rendue en Afrique, en visite en Namibie et au Kenya. Sur le contient, il s’agira cette fois-ci de sa première visite en Afrique du Nord. Dans ce sens, Vanessa Valdivia indique que lors de cette prochaine tournée, Mme Biden «continuera à s’appuyer sur son travail d’autonomisation des jeunes et réaffirmera notre engagement à renforcer nos partenariats et à faire avancer nos priorités communes dans la région».

Au Maroc, il est prévu que Jill Biden rencontre des femmes et des jeunes, avec un focus sur les investissements américains qui soutiennent les programmes d’éducation et les initiatives pour le renforcement économique des femmes.