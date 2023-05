Football : Walid Regragui dévoile sa sélection contre l’Afrique du Sud et le Cap-Vert

Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé, ce vendredi, la composition des 28 Lions de l’Atlas appelés à prendre part au match amical contre le Cap-Vert, prévu le 12 juin au complexe Moulay Abdellah de Rabat, puis à la rencontre contre l’Afrique du Sud, le 17 juin à Johannesburg, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coup d’Afrique des nations (CAN 2023) prévue en Côte d’Ivoire, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La liste est composée des joueurs suivants :

Gardiens de but : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, El Mehdi Benabid Youssef El Motie

Défenseurs : Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Ghanem Saïss, Noussair Mazraoui, Ismail Kandouss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Abdelkabir Abqar, Fahd Moufi, Adam Masina

Milieux de terrain : Oussama Idrissi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Youssef Maleh, Imran Louza, Hakim Ziyech, Ilias Chair, Sofiane Boufal

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Youssef En-Nesyri, Anas Zaroury, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah, Tarik Tissoudali

Les joueurs de la Botola n’ont cette fois-ci pas été convoqués, au vu leur engagement avec leurs clubs en pleine saison de championnats. Pour autant et en coordination avec coordination avec la Ligue nationale de football professionnelle (LNFP), les gardiens de but El Mehdi Benabid (Fath Union Sports) et Youssef El Motie (Wydad Athletic Club), convoqués pour la première fois par le sélectionneur, sont autorisés à rester avec leurs formations tout en étant à la disposition de l’équipe nationale.

Les Lions de l’Atlas commenceront leur stage de préparation à huis clos à partir du 8 juin. Une conférence de presse est prévue le 10 juin, au Complexe Mohammed VI de football. Elle sera suivie d’une séance d’entraînement, accessible aux médias durant les 15 premières minutes.

En coordination avec l’entraineur de l’équipe nationale U23, Issame Charai, Walid Regragui a par ailleurs mis les joueurs de l’équipe A âgés de moins de 23 ans à la disposition de la sélection, qui prendra part à la prochaine CAN U23 prévue au Maroc, du 24 juin au 8 juillet 2023.