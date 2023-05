Météo Maroc : Pluie et grêle vendredi et samedi

Des averses parfois orageuses (25-50 mm) avec de la grêle sont prévues du vendredi au samedi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM), dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Ces averses intéresseront, à partir de vendredi à 21h, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, M’diq, Fnideq, Ouezzane et Taounate.

Samedi, des pluies ou averses parfois orageuses sont attendues sur le Nord, l’Atlas, le Rif, la rive Méditerranéenne, le Saïss, Oulmes, la région de Tanger, Loukkos, Gharb, le Haut et le Moyen Atlas et l’extrême Sud du pays. Des gouttes ou faibles et des pluies éparses sont prévues sur les plateaux de Phosphates, l’Oriental et les autres plaines Nord et Centre.

Par ailleurs, le Nord des provinces Sud, le Sud-Est et l’Oriental connaîtront des rafales de vent localement assez fortes avec chasses-poussières.

Les températures minimales seront de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, 18/22°C sur le Sud des provinces Sahariennes et de 12/18°C sur le reste du Maroc. Ainsi, les températures journalières sont en hausse sur le Sud et en baisse ailleurs.

La mer reste peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et belle à peu agitée sur le littoral atlantique.