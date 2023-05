FNAP : Le 52e Festival national des arts populaires fête les cultures du Maroc

La 52e édition du Festival national des arts populaires (FNAP) se tiendra du 22 au 26 juin 2023 à Marrakech à l’initiative de l’Association le Grand Atlas, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Avec le soutien de la wilaya et le Conseil régional de Marrakech-Safi, du conseil de la ville et du Conseil municipal du Méchouar Al Madina, cet évènement propose un voyage au cœur des cultures ancestrales du Maroc, entre musique et danse. Les rencontres artistiques sont prévues au Théâtre royal, place Jemaa El Fna, Place du 16 Novembre et l’esplanade Moulay El Hassan.

Pendant cinq jours, la cité ocre se métamorphose ainsi et dévoile les trésors artistiques du Maroc, offrant aux spectateurs un voyage à travers les couleurs, les sons et les saveurs millénaires. Les rythmes de Gnaoua, les mélodies amazighes et les pas de danse Ahouach se succèderont, dans une riche fresque sonore et visuelle. Pour les organisateurs, la réussite de ce festival est justement sa capacité à célébrer les multiples facettes de l’identité culturelle du pays, du Rif au Sahara, en passant par l’Atlas à la côte atlantique. Ce festival est ainsi un hommage à la tolérance et à l’ouverture, célébrant les différences, estiment-ils.

Au-delà des spectacles, des séances d’échanges et de rencontres permettront aux artistes et aux spectateurs de partager leurs attaches culturelles et artistiques.