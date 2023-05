Fouad Laroui présente son nouveau livre à la Fondation Hassan II pour les MRE

L’écrivain maroco-néerlandais Fouad Laroui va présenter son nouveau roman «30 jours pour trouver un mari», vendredi 2 juin 2023 à 18h à l’Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Publié en février 2023, cet opus est constitué de plusieurs histoires authentiques, «racontées à tour de rôle par un groupe d’amis réunis au Café de l’Univers pour en tirer une morale ou une leçon». «En adoptant un style drolatique et surprenant et en s’appuyant sur un usage subtile des mots, Fouad Laroui offre aux lecteurs un livre surprenant et étincelant qui invite à la réflexion sur la vie», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Romancier, poète, chroniqueur et universitaire, l’auteur a résidé en France, en Belgique, au Royaume-Uni puis aux Pays-Bas. Il est l’auteur d’une trentaine de livres aux éditions Julliard, dont «Tu n’as rien compris à Hassan II» (2004), «Le Maboul» (2000), «Une année chez les Français» (2010), «Méfiez-vous des parachutistes» (1999), «Les dents du topographe» (1996), «L’Insoumise de la porte de Flandre» (2017) et «Plaidoyer pour les Arabes» (Mialet Barrault, 2021).

Fouad Laroui a aussi reçu plusieurs distinctions comme la Grande médaille de la francophonie de l’Académie française, le Grand prix Jean Giono et le Prix Goncourt de la nouvelle.