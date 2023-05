Authenticité et transmission à l’affiche du Festival Gnaoua et musiques du monde

La musique Gnaoua, le reggae, les tambours du Burundi tous inscrits au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO, ou encore le Qawwali, inscrit comme patrimoine national du Pakistan, seront aux devants de la scène lors de la 24e édition du Festival Gnaoua et musiques du monde, prévue à Essaouira du 22 au 24 juin. Cette programmation éclectique tisse les étoffes de riches histoires et des expressions culturelles authentiques de communautés qui les ont préservées au fil des siècles.

Voulu aussi comme un laboratoire musical et un espace de rencontre à ciel ouvert, ce festival sera aussi espace de dialogue intergénérationnel ininterrompu, où les porteurs des traditions séculaires accompagnent une nouvelle génération qui reprend le flambeau, ont indiqué les organisateurs.

Maîtres et disciples se sont en effet toujours retrouvés lors de ce festival, dont la 24e édition perpétuera cette tradition. Maâlem Abdelkebir Merchane et Maâlem Khalid Sansi mettront leur talent en conversation, entre tradition gnaouie, fusion et danse contemporaine.

Ky-Mani Marley, héritier de son père Bob Marley, fusionne le reggae, le r’n’b et le rap/hip-hop. Eliades Ochoa, le plus grand des soneros cubains, défenseur de la musique traditionnelle afro-cubaine à El Comité, incarnera aussi cette mixité entre tradition, expérimentation et créativité.

Ces artistes font partie des têtes d’affiche de cette année, qui marque le grand retour du festival dans son format original, après trois ans d’interruption due à la crise sanitaire de Covid-19.