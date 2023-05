Aziz Akhannouch accusé de marginaliser les ministres du PAM

Longtemps tapis sous les slogans de la cohésion et la solidarité gouvernementale, les premiers signes de divergences au sein des composantes de la majorité présidée par Aziz Akhannouch, commencent à apparaitre publiquement. En témoigne, le communiqué du bureau politique du PAM, publié à l’issue de sa réunion du mercredi 24 mai.

L’instance exhorte «la présidence du gouvernement à intensifier la communication interne et efficace entre les secteurs gouvernementaux, ainsi qu'un dialogue efficace avec les ministres de PAM». Un passage qui donne du crédit à une «marginalisation» des ministres du parti du Tracteur par le chef de l’exécutif.

Le PAM a également pointé du doigt la gestion de la communication externe entre le gouvernement et les citoyens», appelant à l’ «approfondir» pour «faire face aux rumeurs et fausses nouvelles, et donner aux citoyens le droit à l'accès à l’information correcte». Pour rappel, le porte-parole du gouvernement est Mustapha Baïtas (RNI).

Pour rappel, des membres au sein du PAM n’avaient pas apprécié que le «Programme Forsa», destiné à financer des projets déposés par des jeunes, soit confié à la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, du RNI, et non à son collègue du PAM, Younes Sekkouri.

Au sein du gouvernement Akhannouch, le PAM compte 7 ministères : Abdellatif Ouahbi (Justice), Fatima Ezzahra El Mansouri (Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville), Younes Sekkouri (Inclusion économique, Petite entreprise, Emploi et Compétences), Abdellatif Miraoui (Enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation), Leila Benali (Transition énergétique et Développement durable), Mohamed Mehdi Bensaid (Jeunesse, Culture et Communication), et Ghita Mezzour (ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative).