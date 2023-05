Football : Avant le Maroc à la CAF, l’Algérie bloque le Polisario à la CONIFA

En Algérie, les médias on porté récemment leur intérêt sur la création d’une soi-disant «sélection nationale» du Polisario, ainsi que le rôle supposé de cette dernière dans la mobilisation autour de «la cause sahraouie». Mais l’équipe reste juste une bulle médiatique, qui ne participe à aucune compétition officielle. Alger lui a souvent dicté quand se présenter ou non aux tournois de la CONIFA.

