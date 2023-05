2M : «Ana Bidaoui», la série documentaire de Nour-Eddine Lakhmari sur Casablanca

Réalisée par le cinéaste Nour-Eddine Lakhmari, la série documentaire «Ana Bidaoui» sera diffusée sur 2M à partir du 4 juin 2023, dans le cadre de la case documentaire «Des Histoires et des Hommes» (H&H), chaque dimanche soir à 22h. En quatre épisodes de 52 minutes chacun, cette œuvre en hommage à Casablanca fait redécouvrir la ville «à travers le temps et ses mille et une facettes». Conçue et produite par la chaîne avec Ali n’ Productions, cette expérience audiovisuelle inédite est une véritable immersion dans la métropole et son histoire, «de sa genèse à nos jours», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce projet a été confié à Nour-Eddine Lakhmari, réalisateur du film culte «Casanegra», pour porter son regard cinématographique sur la ville, à travers une création documentaire au ton artistique et réaliste à la fois. Sur un scénario écrit et développé par Rita El Quessar, la série s’adresse au large public, proposant des images d’archives rares, enrichies de témoignages inédits. «En fil conducteur, le personnage du voyageur transportera le téléspectateur dans les différentes périodes de la ville, hors de ses sentiers battus, à la rencontre de son âme bouleversante et accueillante, de ses Hommes et Femmes qui font la fierté d’une ville aux mille et une facettes», a ajouté le communiqué.

Directeur des magazines d’information et du documentaire à 2M, Reda Benjelloun a déclaré que «grâce au film ‘Casablanca’ avec Bogart et Bergman, le nom de cette ville fait partie de la mémoire collective et de l’imaginaire du monde entier», mais que son histoire réelle reste moins connue. «Quelle est au juste l’histoire de Casa et des Bidaouis ? Une histoire fragmentée et parcellaire pour une ville multi séculaire qui, au fil du temps, n’a jamais cessé d’exercer son magnétisme. On dit même que toute personne qui passe une nuit à Casa, devient casaoui… même si on aime la détester. Comment ne pas raconter l’épopée de cette ville et de ses habitants ?», a-t-il indiqué.

Depuis le lancement de la case documentaire «Des Histoires et des Hommes», il y a 12 ans, l’objectif de la deuxième chaîne est «de Nous raconter, documenter notre histoire et révéler nos identités plurielles», a rappelé Reda Benjelloun, soulignant que ce sont «autant d’ingrédients qui font de ‘Ana Bidaoui’ une partie de nous-mêmes».