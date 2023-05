Maroc : Le High Atlas Ultra-trail tient sa deuxième édition à Ouirgane et Imlil

Le High Atlas Ultra-trail tiendra sa deuxième édition, les 3 et 4 juin 2023 à Ouirgane et à Imlil (province d’Al Haouz), à 90 Km de Marrakech. Il s’agit d’un rassemblement de sportifs, amateurs et d’amoureux du sport de nature et de l’éco-tourisme sportif, réunissant cette année plus de 500 participants issus de 15 pays.

Le programme propose cinq distances : 120 km, 80, 42, 21 et 10 km. Les circuits incluent le parc national de Toubkal, permettant aux participants de découvrir les paysages du Haut-Atlas, joignant ainsi l’utile à l’agréable. En effet, l’idée sera de concilier sport, tourisme, sensibilisation à la protection de l’environnement et développement durable.

Par ailleurs, les organisateurs prévoient une course solidaire (Kids Trail) pour 100 enfants, de même que la rénovation d’une école primaire et une opération de nettoyage des villages et des parcours de la course.