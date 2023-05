Algérie : Le président du Conseil de la nation reçoit l’équipe de football du Polisario

Les plus hautes autorités algériennes continuent de célébrer la sélection de football du Polisario. Le président du Conseil de la nation (officiellement n°2 de l’Etat), a reçu hier les joueurs et le staff technique de l’équipe du Front, rapportent plusieurs médias algériens. Le «ministre de la Jeunesse et des Sports» du Polisario et Son représentant à Alger ont également pris part à la réunion.

Dans une allocution devant ses invités, Salah Goudjil a souligné que la création de cette équipe a été proclamée en Algérie. Son objectif est de «porter la cause sahraouie et la faire connaître», a-t-il ajouté. Et de préciser que «l'indépendance du Sahara occidental ne peut être acquise que par une autodétermination qui n'accepte aucun chantage». Immédiatement après cette réception, le «ministre de la Jeunesse et des Sports» du Polisario a fait le tour des plateaux des chaînes TV algériennes pour réitérer les positions de son mouvement.

Pour rappel, dimanche 20 mai, l’équipe de football du Polisario a joué un match contre le Mouloudia d’Alger. Une rencontre marquée par une faible affluence du public, et ce malgré les mesures prises par la wilaya de la capitale pour encourager les Algérois à remplir le stade Nelson Mandela.