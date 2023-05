Sahara : Des médias algériens et du Polisario condamnent le soutien de l’Ukraine au Maroc

Des médias de l’Algérie et du Polisario sont vent debout contre le soutien de l’Ukraine au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, présenté en 2007. «Lors de sa visite à Rabat, le chef de la diplomatie ukrainienne a proclamé l’alignement de son pays sur les thèses marocaines qui mettent en avant le plan d’autonomie aux dépends de l’option référendaire pour l’autodétermination du peuple sahraoui», a déploré Le Jeune indépendant.

«L’approche du régime de Kiev semble complétement biaisée. En évoquant l’intégrité territoriale, le pouvoir qui agit par procuration contre la Russie, tente de faire le parallèle entre l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et celle prétendue du Maroc», écrit la même source. Par cette position, «l’Ukraine exacerbe la tension dans le Maghreb», estime le quotidien francophone.

De son côté Ecsahraui, le média qui traduit traditionnellement les positions de la direction du Polisario, s’est écarté des règles de la bienséance journalistique, qualifiant le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, «de sinistre clown, qui tyrannise l'Ukraine, soutient désormais l'occupation marocaine du Sahara occidental».

Lundi à Rabat, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a souligné, dans des déclarations à la presse, que le plan marocain d’autonomie au Sahara représente une base «sérieuse et crédible» pour un règlement «réussi» du conflit. Le chef de la diplomatie de Kiev a affirmé aussi que le royaume et son pays «connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale». Une position exprimée alors que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, effectuait le même jour une visite au Portugal, avec la question du Sahara inscrite sur son agenda.

Officiellement, l’Algérie et la direction Polisario n’ont pas encore réagi à l’appui de l’Ukraine à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara.