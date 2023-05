Maroc-Israël : Signature d’un MOU sur l’industrie aéronautique

Amir Peretz, le président du groupe public Israel Aerospace Industries (IAI) s’est déplacé, hier, au Maroc. A cette occasion, il a procédé à la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Université internationale de Rabat (UIR) portant sur l’installation d’un centre d’excellence axé sur l’aéronautique, l’intelligence artificielle et l’innovation, rapporte Jerusalem Post.

«Le Centre servira de plateforme d'échange entre les entreprises et les centres de recherche marocains et israéliens, favorisant le co-développement de produits technologiques de pointe et de solutions innovantes pour l'industrie aérospatiale. Cette initiative renforcera la position du Maroc en tant que pôle de compétences attractif et renforcera le partenariat stratégique entre le Maroc et Israël», précise la même source.

Amir Peretz a déjà signé, en mars 2022 à Rabat, un mémorandum d’entente dans le secteur aéronautique entre Israel Aerospace Industries (IAI) et le gouvernement marocain.

Des universités marocaines bénéficient de la reprise des relations entre Rabat et Tel-Aviv, actée le 10 décembre 2020. Pour rappel, l'Université Mohammed VI Polytechnique a accueilli, en mars dernier, le premier atelier de l'Initiative énergétique binationale Maroc-Israël. Cet événement a réuni des chercheurs, des experts et des étudiants chercheurs dans les domaines de la collecte, du stockage et de la conversion de l'énergie.