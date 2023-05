Maroc : Bloomberg dévoile les intervenants du New Economy Gateway Africa

La première édition de Bloomberg New Economy Gateway Africa est à Marrakech au Maroc, les 13 et 14 juin 2023. Dans ce sens, Bloomberg Media a annoncé une première liste d’intervenants, entre dirigeants des secteurs privé et public. «Le programme portera sur les grands défis de l’économie mondiale, l’augmentation des prix de l’alimentation et de l’énergie, les potentielles solutions et opportunités à développer sur le continent africain et au-delà, et s’articulera autour de deux domaines principaux : durabilité et résilience», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Grâce à nos événements New Economy, nous avons initié une conversation au niveau mondial sur la résolution des problèmes de notre monde. Nous sommes impatients de poursuivre cette démarche au Maroc», a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg.

Cette conférence, la première en Afrique, réunira plus de 200 leaders d’opinion issus du monde des affaires et du gouvernement. Parmi les intervenants figurent Roberta Annan, directrice associée d’Impact Fund for African Creatives et ACP, Akim Daouda, directeur général des Fonds souverain gabonais, Tony Fadell, directeur de Build Collective, Eugenia Kargbo, cheffe déléguée aux questions liées au réchauffement climatique à la Ville de Freetown (Sierra Leone), Alfred F. Kelly Jr., président exécutif de Visa, Florie Liser, présidente et directrice générale du Corporate Council on Africa, Tshepo Mahloele, directeur exécutif de Harith General Partners, Strive Masiyiwa, fondateur et président exécutif d’Econet group, Sara Menker, fondatrice et DG de Gro Intelligence, Wamkele Mene, secrétaire général d’AfCFTA, Gregory Rockson, co-fondateur et DG de mPharma, Lamia Tazi, DG de Sothema, Robins Tchale-Watchou, DG de Vivendi Sports, Alain Ebobissé DG d’Africa50.

A travers cet évènement présidé par le roi Mohammed VI, «le Maroc entre dans une nouvelle phase de développement en tant qu’acteur stratégique dans la région, s’affirmant ainsi comme une destination privilégiée pour les investissements internationaux», a déclaré Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement. Cette première édition a été annoncée en novembre 2022, lors du forum annuel Gateway de Bloomberg à Singapour.