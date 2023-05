Automobile : Lear Corporation investit dans les systèmes de connexion au Maroc

Le fabricant américain de pièces moulées par injection et des plastiques techniques pour les constructeurs automobiles, Lear Corporation, a annoncé récemment le lancement d’une nouvelle usine au Maroc, au cours du troisième trimestre de cette année. L’unité sera consacrée aux systèmes de connexion, permettant par ailleurs la création de 150 nouveaux emplois. Cette installation s’étendra sur 5 300 m² à Tanger, sur un espace d’usine reconvertie pour renforcer la stratégie d’intégration verticale mondiale de la structure et diversifier ses activités dans le royaume.

Vice-président mondial de Lear pour les systèmes de distribution électrique et les systèmes de connexion, Enrique Orta a souligné que ce projet «renforcera les capacités de production dans la région». Jusqu’ici, le groupe emploie 19 000 personnes dans 17 sites au Maroc. Dans le monde, Lear est présent dans 37 pays, avec des équipes portées sur l’innovation et la durabilité, pour fournir une technologie adaptée et intelligente.