Îles Canaries : Le Maroc s’engage à réactiver la ligne maritime Fuerteventura – Tarfaya

Le gouvernement des Îles Canaries a annoncé avoir obtenu l’engagement du Maroc pour réactiver la liaison maritime entre Puerto del Rosario (Fuerteventura) et Tarfaya. Selon Europa Press, le chef du gouvernement espagnol aux Canaries, Angel Victor Torres, a reçu une correspondance officielle du ministre marocain des Transports et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, confirmant les intentions de Rabat. Cette lettre est envoyée après la reprise des négociations, les 15 et 16 mars, lors de la visite de Torres au Maroc, à la tête d’une délégation commerciale canarienne.

Dans son message, le ministre a décrit ce processus comme «une étape importante dans le renforcement des relations commerciales et logistiques entre les royaumes du Maroc et d’Espagne». Il a également annoncé la tenue d’une réunion de travail entre les deux parties, le 2 juin au Maroc, en présence de représentants de l’ambassade d’Espagne, en plus du vice-ministre de l’Infrastructure et des transports, Gustavo Santana, au sein d’une large délégation.

De son côté, le gouvernement canarien a souligné que la rencontre était «une étape importante dans ce nouveau processus de négociation, dans le but d’activer la ligne Fuerteventura – Tarfaya».