«Une attention particulière accordée au Sahara» lors d’entretiens Maroc - Russie

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinin, s’est réuni, mardi 23 mai à Moscou, avec l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchaara. Une réunion qui s’est tenue à la demande du diplomate marocain, précise le département dirigé par Sergueï Lavrov dans un communiqué. Les entretiens entre les deux parties ont porté «sur un certain nombre de questions d'actualité à l'examen au Conseil de sécurité des Nations unies ; une attention particulière a été accordée aux problèmes du règlement du Sahara occidental», souligne la même source.

Cette rencontre intervient au lendemain de la visite à Rabat du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. A cette occasion, l’Ukraine a qualifié le plan marocain d’autonomie au Sahara de base «sérieuse et crédible» pour un règlement «réussi» du conflit. Le chef de la diplomatie de Kiev a affirmé aussi que le royaume et son pays «connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale».