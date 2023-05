SWIFT GO, la nouvelle formule de la Banque populaire pour les paiements transfrontaliers

La Banque populaire a lancé le nouveau service SWIFT GO, la devenant désormais la première banque au Maroc à proposer un service de transferts transfrontaliers rapides et sécurisés, dans la limite de 10 000 dollars.

«Après le lancement réussi de BP PAYTRACKER, permettant à ses clients de suivre en temps réel leurs virements internationaux, la Banque enrichit ainsi sa proposition de valeur dans le domaine des transferts internationaux», a indiqué un communiqué de presse.

«SWIFT GO est destiné à la clientèle des entreprises pour leurs transactions commerciales et financières, ainsi qu’aux clients particuliers qui souhaitent recevoir et envoyer de l’argent depuis ou vers différentes régions du monde», a ajouté la même source.