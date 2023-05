Maroc : Akdital ouvre une nouvelle clinique à Fès

L’Hôpital international et le Centre international d’oncologie de Fès ont été inaugurés, ce mercredi 24 mai, par le groupe Akdital. Ces deux établissements sont implantés sur une zone bâtie d’environ 14 000 mètres carrés et viennent enrichir l’offre de soins dans la région de Fès-Meknès, offrant 170 lits aux normes internationales. Une cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du wali de la région, Said Zniber.

Dans une déclaration aux médias, l’anesthésiste et réanimateur Mohamed El Malki, directeur médical de l’hôpital international a indiqué que cet établissement de santé était «le plus grand du genre dans la région Fès-Meknès». «Supervisés par des médecins spécialistes, les services de réanimation et de radiologique sont dotés d’équipements de pointe, tandis qu’un service de laboratoire au cœur de l’hôpital permet d’effectuer rapidement des analyses en cas d’urgence, ce qui contribue à l’efficacité des traitements», a-t-il ajouté.

Le responsable a indiqué que l’entité incluait par ailleurs un service de chirurgie avec 11 salles d’opération équipées des dernières technologies, permettant d’effectuer diverses interventions dans différentes spécialités (cérébrale, neurochirurgicale, thoracique…).

«Nous avons également deux unités d’accouchement et une maternité, composée de 25 lits, en plus de la pouponnière, ce qui nous permet d’accueillir les patientes dans les meilleures conditions», a-t-il souligné.

Le groupe Akdital est considéré comme le leader dans le domaine des cliniques privées au Maroc. Il chapeaute 18 établissements pluridisciplinaires dans plusieurs villes, avec une capacité totale de 1 922 lits employant 1 558 médecins.