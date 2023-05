Fès : La Faculté de médecine tient son premier congrès sur le cannabis et la recherche

La Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès (FMPMDF) de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et l’Agence nationale des plantes pédicinales et aromatiques (ANPMA) tiendront leur premier congrès scientifique autour du cannabis, sous le thème «cannabis, recherche scientifique et applications médicales». Cette rencontre est une occasion d’échanger notamment sur l’Histoire du cannabis, ou encore sa place dans la société au Maroc. Il sera aussi question de mettre la lumière sur son usage thérapeutique et son mésusage et sa toxicité, on indiqué les organisateurs.

«Cette manifestation vise également à s’imprégner des dispositions de la loi 13.21, encourager et intéresser les chercheurs marocains à la recherche scientifique autour du cannabis, définir les axes prioritaires et promouvoir les thématiques de recherche sur le cannabis, définir des voies de sauvegarde et de préservation de la variété locale», selon un communiqué.

Le congrès s’organisera ainsi autour de cinq sessions, jeudi 25 mai : Histoire et état des lieux de la recherche scientifique autour du cannabis ; Variété locale : sauvegarde, protection et labélisation ; Cannabis et contexte socio-culturel.

Vendredi 26 mai, trois autres axes seront abordés : Phytochimie et propriétés pharmacologiques du cannabis ; Effets bénéfiques et thérapeutiques du cannabis ; Mésusage et toxicité du cannabis. La journée du 27 mai sera consacrée à une visite à l’ANPMA.