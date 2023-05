«21ème seconde», le stand-up de Jason Brokerss s’invite à Casablanca

Humoriste, auteur et comédien originaire de Troyes, Jason Brokerss se produira au Studio des arts vivants, mardi 30 mai à 20h30 avec son spectacle «21ème seconde», en tournée actuellement. Avec plus de 250 000 spectateurs, il joue ainsi la dernière date de son show à Casablanca.

Ce spectacle est mis en scène par son ami et humoriste français Fary. Jason Brokerss s’y interroge, avec humour bienveillant, sur le racisme, le vivre-ensemble et les préjugés. Un stand-up à l’état pur, où humour et autodérision seront au rendez-vous.

Jason Brokerss démarré le stand-up en 2013, aux sessions ouvertes du Jamel Comedy Club. Il remporte la saison 2014–2015. Repéré par Jamel Debbouze, il se voit proposer de rejoindre sa troupe.