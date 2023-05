Maroc : L’Académie du Royaume se penche sur la réécriture de l’Histoire de l’Afrique

«Et si l’Afrique réécrivait l’Histoire de l’Afrique ?» est le thème du Colloque international prévu les 25 et 26 mai 2023 par L’Académie du royaume du Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. A travers ces deux jours, il sera question de mettre la lumière sur les «réalités, limites et perspectives de l’historiographie africaine». La séance d’ouverture, le 25 mai à 17h30, sera marquée par les allocutions de Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie et le ministre Mohamed Mehdi Bensaid, a fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ces allocutions seront suivies d’une conférence inaugurale par Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à l’Université Columbia (New York), au sujet du «Panafricanisme : d’hier à demain». Ce colloque verra la participation de spécialistes, historiens, philosophes et universitaires, pour aborder «les différents aspects de ce nationalisme, né de la volonté de plusieurs intellectuels africains revenus dans leur pays milieu du XXe siècle, après avoir étudié dans des universités européennes, américaines et russes, de redonner ses lettres de noblesse au continent et de revaloriser son histoire glorieuse», soulignent les organisateurs.