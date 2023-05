«Fraude électorale» à Melilla : La police espagnole écarte la piste du Maroc ?

La police espagnole a interpellé, mardi 23 mai, 9 individus présentés comme «appartenant à un groupe criminel», qui seraient derrière les présumées opérations d'achats de voix à Melilla, par le recours massif au vote par courrier aux élections du 28 mai.

Parmi les personnes arrêtées, il y a le n°3 sur les listes de Coalition pour Melilla (CpM) pour le scrutin communal et un membre de la famille de Mustapha Aberchan, le président du parti, rapportent plusieurs médias ibériques. La police a procédé aussi à une dizaine de perquisitions dont une au siège de la direction de la communication du CpM.

Avant l’intervention de la police espagnole, ce mardi, plusieurs médias et politiques avaient accusé le Maroc d'être à l’origine de la «fraude électorale» à Melilla. Le quotidien El Confidencial a annoncé que «la police, la Garde civile et le CNI (contrespionnage) enquêtent sur l'implication du Maroc dans le complot électoral à Melilla».

Fidèle à son habitude, l’eurodéputé Jordi Cañas s’est vite emparé de ces allégations. Dans une question écrite adressée à la Commission européenne, il a estimé que Rabat aurait orchestré l’opération de «fraude». «Cette situation serait extrêmement préoccupante car elle viendrait s'ajouter aux indices pointant le Maroc dans ce qui est connu sous le nom de Qatar-Maroc Gate», a-t-il souligné. Cañas a demandé à la CE d’enquêter sur les faits qu’il a avancés.

Plus prudent, La Razon a indiqué que «des citoyens marocains et des médias à Melilla dénoncent un nombre important de bulletins de vote par courrier, prétendument achetés par une organisation criminelle voulant falsifier les résultats des élections. Des lots de voix qui avaient quitté Melilla par le Maroc, plus précisément via l'aéroport de Nador».

De son côté, El Español a révélé que la douane de Beni Nsra à Nador a intercepté un lot de 80 bulletins de vote en provenance de Melilla.

Le vote par courrier est une garantie pour le candidat acheteur de voix que les électeurs qu’il a corrompus ont effectivement voté en sa faveur. Une assurance qu’il n’a pas avec l’isoloir.