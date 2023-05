Maroc : 50% de jeunes estiment que la lutte contre la corruption est inefficace [sondage]

Un récent sondage de l’Institut des études sociales et des médias sur la confiance de la jeunesse marocaine en l’avenir a montré que 35,5% des interrogés n’étaient pas confiants en le futur. 22,9% ont confiance en leur avenir et en l’avenir du Maroc en général, tandis que 41,6% déclarent avoir une certaine confiance. Les résultats de l’enquête, menée sur un échantillon de 491 jeunes hommes et femmes (18–45ans), ont montré que 51,8% pensent que l’Etat ne réussit pas à offrir des opportunités d’emploi aux jeunes. 40% ont estimé que l’Etat travaillait de manière acceptable dans ce sens.

Par ailleurs, 5,7% seulement pensent que le système éducatif au Maroc qualifie adéquatement les jeunes pour le marché du travail, tandis que 70,2% ont déclaré que ce système ne permettait de réaliser cet objectif.

Corruption et liberté d’expression

Les résultats ont montré que 30% des jeunes pensent que l’émigration est la seule solution pour améliorer leur situation. 70% s’estiment capables d’atteindre leurs objectifs sans avoir besoin d’émigrer. Selon les résultats, 90% des jeunes déclarent par ailleur que la corruption affecte gravement leurs chances de travailler et d’obtenir les opportunités d’une éducation de meilleure qualité. Seuls 7,8% pensent que l’impact de la corruption est faible et 1,2% pensent que la corruption n'affecte pas les opportunités des jeunes.

Selon le sondage, 45,5% des jeunes interrogés pensent que l’Etat travaille efficacement à lutter contre la corruption, mais de manière insuffisante. Par ailleurs, 3,7% disent que l’Etat travaille sérieusement et suffisamment sur la lutte anticorruption. D’après les résultats, 15,5% des sondés estiment disposer d’une liberté suffisante pour exprimer leurs opinions et participer à la vie publique, tandis que 39,6% estiment disposer d’une certaine liberté. En revanche, 44,9% ont déclaré ne pas avoir assez d’espace d’expression.

Le sondage a montré une divergence d’opinions parmi la jeunesse marocaine sur les opportunités de changement social et politique dans le pays. Alors que 29,0% ont confirmé croire qu’il existe suffisamment de marge à cet effet, 38,8% autres croient qu’il existe une certaine marge, mais 32,2% croient que cette marge reste insuffisante pour un changement réel.