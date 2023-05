Himalaya : L’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou atteint de Mont Lhotse (8 516m)

Première femme marocaine et arabe à avoir atteint les sept sommets du monde, Bouchra Baibanou et réalisé le nouvel exploit d’atteindre le Mont Lhotse (8 516m) dans la chaîne de l’Himalaya, quatrième plus haut sommet du monde. «Je suis très contente d’avoir atteint le quatrième plus haut sommet du monde. Je suis montée au camp 2 pour une nuit de repos, puis je suis monté au camp 3 pour encore un jour, puis le camp 4 à 7 800m. Je suis restée sans oxygène. Mais quand j’ai commencé à monter au sommet à 22 heures, je ne me sentais pas bien alors j’ai décidé d’utiliser la bouteille d’urgence. Cela m’a aidée et j’ai mis 8h pour atteindre le sommet. J’étais au sommet à 5h55. Après une demi-heure là-bas, nous avons commencé la descente», a indiqué l’alpiniste sur ses réseaux-sociaux.

Bouchra Baibanou a commencé son ascension le 8 avril 2023 en direction du sommet de Lhotse, entre le Tibet et le Népal. Passionnée d’alpinisme depuis 1995, la jeune femme a fait ses premières ascensions au Maroc, avant d’atteindre le Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique. En 2012, elle a gravi Elbrouz (Russie), puis l’Aconcagua (Argentine) et le Denali (Alaska) en 2014, ainsi que le Puncak Jaya (Indonésie) en 2015. En 2017, elle est devenue la première femme marocaine et nord-africaine à atteindre le mont Everest. En 2018, elle continue sur sa lancée pour rallier le mont Vinson (Antarctique). L’année dernière, l’alpiniste a atteint le sommet de l’Annapurna, l’une des montagnes les plus difficiles de l’Himalaya. Elle devient ainsi la première femme arabe à réaliser cet exploit.