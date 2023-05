Maroc : L’enseignante contractuelle Nezha Majdi condamnée à la prison ferme par Cour d’appel

La Cour d’appel a condamné, ce mardi 23 mai, vingt enseignants contractuels à des peines de prison ferme et avec sursis, confirmant ainsi les condamnations déjà prononcées à leur encontre en première instance. 19 parmi eux ont écopé de deux mois avec sursis, tandis que l’enseignante Nezha Majdi a écopé de trois mois ferme. Ce groupe a été condamné pour «insulte contre un corps constitué, rassemblement non armé sans autorisation, violation de l’état d’urgence sanitaire, outrage à des agents la force publique dans l’exercice de leurs fonctions et insulte à la force publique par des propos destinés à porter atteinte à l’honneur et au respect dû à l’autorité».

En 2021, l’enseignante contractuelle Nezha Majdi a fait partie de ceux ayant manifesté à Rabat pour leur intégration à la fonction publique. Dans de précédents vidéos relayées par les médias, elle a dit avoir subi un harcèlement sexuel de la part des forces de l’ordre durant le rassemblement du 17 mars de la même année. Lendemain du retour de l’enseignante à Inezgane et de la mise en ligne d’une interview où elle a raconté les conditions de sa garde à vue, celle-ci a reçu une convocation urgente.