Fichage religieux : Sarah El Haïry met l’extrême droite et SOS Racisme sur le même plan

La secrétaire d’Etat française chargée de la Jeunesse, Sarah El Haïry, a défendu le comptage des absences scolaires le jour de l’Aïd el-Fitr, épinglé au niveau de policiers à Toulouse. Invitée politique sur Franceinfo, ce mardi 23 mai, elle a par ailleurs critiqué SOS Racisme, qui a précédemment dénoncé la pratique. En réponse à une question sur la réaction de l’ONG, qui a pointé un traitement sécuritaire, la secrétaire d’Etat a dénoncé «des polémiques» honteuses. «Dans notre pays, nous avons deux extrêmes en ce moment : une partie qui essaye d’opposer les français entre eux et d’essayer de jeter l’opprobre sur une pratique religieuse, une autre qui pays essaye de créer une fausse polémique sur quelque chose qui est, dans le fond, juste une photographie du fonctionnement de nos services publics à un moment donné», a-t-elle lancé.

«Laisser imaginer qu’on fiche des élèves, en France, serait grave», a insisté Sarah El Haïry, tout en invoquant la circulaire de 2004 qui permet aux élèves d’être absents pour certaines célébrations religieuses. Dans ce sens, elle a souligné qu’«une meilleure coordination entre le ministère de l’Education nationale et de l’Intérieur est bienvenue». Pressé non seulement par SOS Racisme, mais aussi par l’ex-secrétaire général du Parti socialiste (PS) Jean-Christophe Cambadélis et l’Union des mosquées des France (UMF), l’Intérieur a fini par reconnaître, dimanche soir, un recensement au sujet de la fête de la fin du ramadan. L’objectif a été de connaître l’impact des célébrations religieuses sur les absences dans les écoles, selon le département. Plus tôt, une source citée par l’AFP a évoqué une «maladresse» des policiers auteurs de la demande, envoyée par mail à des établissements. Pour sa part, Sarah El Haïry a souligné qu’«il est extrêmement et souvent utile d’étudier les conséquences de fêtes religieuses sur les services publics et notamment à l’école».

«Il n’existe pas de fichage ethnique en France»

«Par contre, je ne laisserai pas s’installer cette fausse polémique qu’on voit monter depuis quelques jours. C’est honteux de dire [qu’on fait du fichage ethnique], parce que c’est une polémique montée de toute pièce», a insisté Sarah El Haïry. «Dans le pays qu’on a la chance d’avoir, la France, on ne fait pas de fichage : ni ethnique, ni religieux, ni d’orientation sexuelle. Il y a des pays qui le font», a souligné la secrétaire d’Etat. A la question de la différence entre un recensement et un fichage, elle a indiqué qu’«à aucun moment il n’a été demandé qui était absent». «Ce qui a été demandé, et l’information est plutôt utile, est de savoir quels sont les taux d’absence, pour savoir si oui ou non le projet d’éducation ce jour-là doit être très élevé ; il n’y a jamais de nom», a-t-elle ajouté.

Pour autant, l’argumentaire de la secrétaire d’Etat contredit des faits rapportés la veille par le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Invitée sur Franceinfo également, sa secrétaire générale de l’organisation, Sophie Vénétitay, a insisté qu’au-delà de l’intérêt porté sur les absences le jour de l’aïd, elle n’avait pas eu écho de telles enquêtes dans les écoles, «pour quelque fête religieuse que ce soit». «On se demande ce qu’ils voulaient faire de ces statistiques», a fustigé Sophie Vénétitay.

Dans ce sens, la syndicaliste a appelé le ministère de l’Education nationale à prendre «clairement et officiellement» ses «distances par rapport à cette enquête». Elle a rappelé qu’«une liste de fêtes religieuses pour lesquelles les élèves peuvent s’absenter existe». L’Aïd el-Fitr fait partie des trois célébrations musulmanes qui y sont incluses, en plus de fêtes juives, orthodoxes, arméniennes et bouddhiste. «L’Etat n’a pas à aller s’immiscer dans ce que font les enfants, les élèves et les familles en la matière», a-t-elle soutenu.