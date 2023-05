Championnat arabe d'athlétisme U23 : Le Maroc rafle 16 médailles dont 7 en or

La sélection marocaine d'Athlétisme des moins de 23 ans (U23) surplombe le tableau des médailles du championnat arabe de la catégorie qui se déroule actuellement en Tunisie (20-24 mai), avec 16 médailles, dont sept en or et cinq en argent, au terme de la deuxième journée des épreuves. Lors de cette seconde journée, la première à se distinguer en glanant l'or était Safa Meskani qui a survolé l'épreuve du saut en hauteur en réalisant un saut de 1,74m pour s'imposer en finale devant une algérienne (2e), une égyptienne (3e) et sa compatriote Assia Hafiane (4e).

Ensuite, c'était au tour de Salma Helali de s'illustrer et de décrocher l'or au 400m grâce à un temps de 55.33 qui lui avait permis de battre l'Algérienne Malek Fartouni (55.72) et la Tunisienne Ines Belgacem (59.60). Quant à la 3e et la 4e breloque d'or, elles sont respectivement revenues à Sana Hasnaoui qui était la plus rapide lors de la finale du 800m (2:17.19) et à Salah Eddine Ben Yazid, auteur d'un temps de 8:34.44 au 3000m, et vainqueur de l'épreuve devant le Marocain Mohamed Messaed (8:35.22) et le Tunisien Ibrahim Jeridi (8:37.73).

La 5e breloque d'or du jour est revenue à la talentueuse Chaaibia Belmaachi au lancer du disque. Cette dernière a largement battu ses concurrentes tunisienne et égyptienne par un jet de 46.24m. Au cours de la première journée, Taha Erraoui et Khadija Ennassiri avaient offert au Maroc ses deux premières médailles d'or aux 10 et 5 000 mètres.

S'agissant des médailles d'argent, elles ont été l'œuvre de Hamza Daer, battu au 400m par le Tunisien Rami Balti, de Lamia Himi qui a terminé 2e du 800m derrière sa compatriote Sana Hasnaoui, de Mohamed Messaed, également, battu par son compatriote Ben Yazid au 3000m et d'Imen Makrazi qui a terminé 2e du 100m.

Pour ce qui est du bronze, le Maroc en a décroché deux médailles lors de la deuxième journée par le biais d'Assia Hafiane qui a terminé 3e de la finale du saut en hauteur ex aequo avec l'Egyptienne Abitane Ahmed Bechir (1.68m) et d'Oussama Laaloui, 3e du 1500m avec 3:50.17. Dimanche, rappelle-t-on, Aya El Aglaoui et Aicha Alabaae s'étaient contentées du bronze au saut en longueur et au 5 000m.

Voici le tableau des Médailles

Pays : Or Argent Bronze

1- Maroc 7 5 4

2- Egypte 5 1 2

3- Tunisie 3 4 5

4- Algérie 2 6 6

5- Arabie Saoudite 1 2 1

6- Djibouti 1 1 0

7- Qatar 1 0 0

8- Bahreïn 1 0 0

9- Irak 0 2 2

10- EAU 0 0 1

11- Liban 0 0 1