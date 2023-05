L’UE et ses Etats membres à Agadir pour célébrer le partenariat Maroc – Europe

L’Union européenne, ses Etats membres au Maroc, et la Banque européenne d’investissement (BEI) Banque de l’UE sont en visite à Agadir et sa région. «La visite vient souligner l’attachement de l’Union européenne pour ses relations avec le Maroc ainsi que l’importance du partenariat dans la région du Souss Massa», a indiqué un communiqué. La visite officielle dure les 22 et 23 mai 2023, à l’occasion du mois de l’Europe.

Les membres de la délégation ont été reçus par le wali de la région de Souss-Massa, Ahmed Hajji, et par le président du Conseil régional de Souss-Massa, Karim Achengli. Ils ont également rencontré Mustapha Bouderka, premier vice-président du Conseil communal d’Agadir. Les échanges ont porté sur «les priorités de développement d’Agadir et sa région et l’action commune de l’UE et de ses Etats membres en tant que partenaires engagés, notamment dans la lutte contre le changement climatique», a ajouté la même source.

Les membres de la délégation vont aussi rencontrer des représentants de la société civile actifs dans l’environnement, le développement local et la participation citoyenne. Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc a déclaré : «Avec mes collègues ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne et la BEI, nous saluons le rôle dynamique que joue la région, avec l’apport de ses forces vives – autorités, élus, société civile et jeunesse - dans le tissu économique du Maroc».

Lors de ce premier jour à Agadir, les ambassadeurs européens ont par ailleurs visité des projets soutenus et mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre le Maroc, l’UE et ses Etats membres tels que l’Institut national de recherche halieutique (INRH) d’Agadir, où se développe, avec l’appui de l’UE, une recherche scientifique de pointe, notamment pour la préservation de la biodiversité marine.

Le programme prévoit une rencontre des membres de coopératives et des jeunes entrepreneurs qui bénéficient d’un accompagnement européen pour la création de fermes aquacoles, mais aussi une usine de transformation de produits alimentaires, fruit d’un investissement européen.

Le deuxième jour sera celui de la découverte du Parc national de Souss-Massa avec le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy. Une visite du Parc Paysager Ibn Zaydoun, la Kasbah historique d’Agadir Oufella et l’usine de dessalement d’eau de mer de Chtouka est aussi prévue.