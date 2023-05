Lacoste retire ses polos avec la carte du Maroc tronquée du Sahara

A la suite de la polémique suscitée par la commercialisation de polos Lacoste avec une carte incluant les pays du monde, mais amputant le Maroc de son Sahara, le ministère de l’Industrie et du commerce a récemment annoncé avoir pris attache avec la marque française, qui a retiré les vêtements en question de tous ses points de vente à travers le monde. Dans une réponse à une question parlementaire sur le sujet, le ministre Ryad Mezzour a indiqué que contactés, les responsables de la marque ont exprimé leurs regrets face à cet «incident involontaire».

Lacoste a réagi «rapidement» à la demande du ministère, en retirant les polos et en reconnaissant l’importance du marché marocain, ainsi que sa responsabilité en tant qu’acteur clé de l’industrie du prêt-à-porter. Après que le modèle a provoqué l’ire d’internautes et que le ministère de l’Industrie a pris connaissance des faits, se dernier s’est saisis de l’affaire en enquêtant sur le terrain, pour déterminer la provenance de ces articles et leurs points de vente au Maroc, a indiqué Ryad Mezzour.

Les services du ministère ont enquêté aussi au niveau du secteur textile au Maroc et des fabricants nationaux de vêtements pour la marque française. Les recherches ont conclu qu’aucune entreprise marocaine n’avait fabriqué ces modèles et qu’ils n’étaient pas commercialisés dans les points de vente officiels au Maroc, a ajouté le ministre.

Pour Ryad Mezzour, cette affaire est désormais close. Dans ce registre, il a salué la réactivité des Lacoste pour résoudre le problème, tout en rappelant l’engagement du gouvernement à faire respecter la souveraineté du pays.