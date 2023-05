Depuis Rabat, l’Ukraine salue le plan marocain d'autonomie au Sahara

Le plan marocain au Sahara occidental séduit un autre pays européen. L’initiative proposée par le royaume en 2007 est une base «sérieuse et crédible» pour un règlement «réussi» du conflit, a précisé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, dans des déclarations à la presse à l’issue de sa rencontre, ce lundi 22 mai à Rabat, avec son homologue marocain, Nasser Bourita. L’Ukraine rejoint, ainsi, le groupe du onze pays européens qui saluent la solution proposée par le Maroc, comme l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique.

Kuleba a également indiqué que l’Ukraine appuie les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le chef de la diplomatie de Kiev a affirmé aussi que le royaume et son pays «connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale».

Pour sa part, Nasser Bourita a réitéré, devant les médias, que «le Maroc n'est pas une partie prenante» dans le conflit armé opposant la Russie à l’Ukraine. Une position que le ministre des Affaires étrangères a déjà exprimée, le 28 février, lors d’un point de presse avec le vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, Peter Launsky. «Le Maroc n’y pas participé et n'y participera d'aucune façon», a précisé le chef de la diplomatie. «Néanmoins, le Maroc considère que cette question affecte la paix et la sécurité internationales et a un impact économique et social», a-t-il souligné.

La visite de Dmytro Kuleba au Maroc intervient trois jours après le discours prononcé par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au sommet arabe de Djeddah en Arabie saoudite.