Sahara : L’Italie dément la propagande de l’Algérie sur le consulat à Tindouf et appuie le Maroc

L’Italie a démenti, lundi, la propagande de l'Algérie et a réitéré son appréciation des efforts du Maroc pour le règlement de la question du Sahara. Réagissant aux informations sur l’activation par VFS-Global dun centre consulaire temporaire à Tindouf, l’ambassade d’Italie à Rabat a indiqué que cette décision visait à améliorer et à simplifier la déposition des demandes de visas, notant que des centres «pop-up» seront ouverts dans les prochaines semaines dans d’autres villes de l’Algérie.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique d’Italie au Maroc a tenu à préciser que cette initiative administrative n’était aucunement liée à la position italienne sur la question du Sahara. L’Italie, poursuit la même source, «confirme sa position, telle qu’elle est exprimée dans la Déclaration sur le partenariat stratégique multidimensionnel, signée le 1er novembre 2019 à Rabat, en réaffirmant le plein soutien italien aux efforts du secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

L’Italie salue, à ce titre, les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans le cadre des Nations unies et encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement, dans un esprit de réalisme et de compromis, ajoute le communiqué.