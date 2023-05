Mohcine Jazouli en Espagne : «Le Maroc est l’un des principaux producteurs de l’énergie propre en Afrique»

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques est à Madrid pour prendre part au Forum d’affaires organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et son homologue espagnold la CEOE. A cette occasion, Mohcine Jazouli a appelé, dans une interview accordée à EFE, à «encourager la complémentarité» entre les industries et les économies du Maroc et de l'Espagne.

«Il faut aller encore plus loin. Nos deux pays ont une grande complémentarité qu'il faut renforcer en connectant nos chaînes de valeur respectives», a-t-il plaidé. Le ministre a souligné que les opportunités d'investissement pour les opérateurs espagnols au Maroc étaient «innombrables». «Le Maroc a développé l'industrie automobile et aéronautique en un temps record (...) Je pense que nos deux pays peuvent agir ensemble pour être plus compétitifs», a-t-il expliqué.

Mohcine Jazouli a rappelé que le Maroc a «massivement investi» dans les énergies renouvelables depuis deux décennies et actuellement. Le royaume est «l’un des principaux producteurs de cette énergie propre en Afrique, qui la vend jusqu'à dix fois moins cher qu'en Europe. Le Maroc est appelé à devenir un acteur majeur de la décarbonisation des économies mondiales», a précisé le ministre marocain.

Pedro Sánchez avait indiqué, lors de la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne tenue à Rabat les 1er et 2 février, qu’«il est stratégique que les deux pays favorisent le développement des énergies propres dans des secteurs à énorme potentiel comme l'hydrogène vert ou la biomasse». Et d’ajouter que le Maroc et l’Espagne «réunissent toutes les conditions pour mener et être des références pour un véritable changement de paradigme» dans la nouvelle économie verte.