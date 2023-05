Banque mondiale : Tanger Med, quatrième port à conteneurs efficace au monde

Le port de Tanger Med s’est classé quatrième sur 348 ports dans l’Indice mondial de performance des ports à conteneurs, récemment publié par la Banque mondiale et Standard & Poor’s Global Market Intelligence. Il s’agit d’un progrès de deux places, par rapport au classement de l’année dernière. Le Maroc est triplement représenté, puisque les ports de Casablanca et d’Agadir ont également été classés, respectivement 159e et 252e.

Tanger Med est classé derrière le port chinois de Yangshan (1e), Salalah à Oman (2e) et Khalifa aux Emirats arabes unis (3e). Le port marocain est par ailleurs premier dans la région Europe et Afrique du Nord. Il est suivi de Port-Saïd en Egypte, puis celui d’Algésiras en Espagne.

Au cours de l’année 2022, le port de Tanger Med a traité 107 822 662 tonnes, soit une croissance de 6% par rapport à 2021. Il a également traité 7 596 845 conteneurs (équivalent de vingt pieds), soit un taux de croissance de 6% comparé à il y a deux ans. L’année dernière, les opérations de manutention qui ont dépassé le record de 700 000 conteneurs par mois.

60% des produits à valeur marchande expédiés en mer

Cet indice mondial tient compte du nombre total d’heures d’arrêt d’un navire au quai après avoir terminé le chargement ou le déchargement des marchandises. Les charges de travail, plus ou moins importantes, sont prises en compte en examinant les données sous-jacentes dans dix plages différentes selon la taille des navires au port.

La méthodologie se base sur cinq classes de taille de navire distinctes, en raison du potentiel de réductions plus importantes de la consommation de carburant et des émissions des plus gros navires.

Ce classement vise à identifier les lacunes et les opportunités d’amélioration au profit des principales parties prenantes du commerce mondial, notamment les gouvernements, les compagnies maritimes, les opérateurs portuaires et de terminaux de fret, les entreprises de logistique et les consommateurs.

Près des quatre cinquièmes du commerce mondial de marchandises en volume sont transportés par voie maritime, rappellent les auteurs de l’indice. Dans le monde, environ 35% du volume total des productions et plus de 60% des marchandises à valeur commerciale sont expédiées dans des conteneurs.