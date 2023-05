Air Nostrum : Une nouvelle ligne entre Madrid et Nador cet été

Cet été, la compagnie aérienne franchisée d’Iberia pour les vols régionaux, Air Nostrum, proposera deux vols hebdomadaires reliant Nador et Madrid dans les deux sens, du 14 juin au 2 septembre, avec une programmation les mercredi et samedi. Cette liaison estivale s’ajoute à celles reliant déjà Nador à Málaga, Alicante et Majorque.

«Les vols décolleront le mercredi de Madrid à 16h40 et de Nador à 18h25. Le samedi, l’horaire est avancé, puisque les départs de Madrid auront lieu à 12h30, tandis que les vols partiront de Nador à 14h15», indique un communiqué, ajoutant que les samedis 1er, 8 et 15 juillet uniquement, «les vols partiront de Madrid à 16h40 et reviendront à 18h30 depuis l’aéroport marocain».

La liaison entre Nador et Málaga est assurée tous les jeudis, du 24 juin au 24 juillet. A partir de cette dernière date et jusqu’au 31 août, la fréquence deviendra bihebdomadaire, tous les lundis et jeudis. Avec Majorque et Alicante, les liaisons seront effectuées entre le 24 juillet et le 31 août, deux fois par semaine, le lundi et le jeudi.