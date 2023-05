Portugal : Après les communistes, le Polisario monte des socialistes contre le Maroc

Au Portugal, des voix socialistes défendent publiquement les positions du Polisario. S’inscrivant en faux contre la ligne politique observée, depuis juillet 2022 sur le dossier du Sahara par le Premier ministre, António Luís Santos da Costa, également secrétaire général du Parti socialiste depuis novembre 2014, ils appellent dans un communiqué Lisbonne à soutenir «une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permettra l'autodétermination du peuple du Sahara occidental», rapporte un média lusophone.

Ces socialistes saluent l'engagement du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, leur ancien camarade au parti, à relancer la MINURSO «avec la nomination de Staffan De Mistura». Toutefois, ils regrettant que l’Italo-Suédois n'ait pas pu se rendre dans la région, «à cause du blocage des autorités marocaines» selon eux.

Les auteurs du communiqué invitent le gouvernement Da Costa à «collaborer avec les instances internationales pour assurer le respect des droits humains et la recherche de la paix». Et de rappeler à l’actuel chef de l’exécutif que les précédents gouvernements portugais «avaient maintenu un dialogue ouvert, équidistant et équilibré sur la question du Sahara occidental avec toutes les parties, y compris le Royaume du Maroc, avec les représentants du Front Polisario, ainsi qu'avec les autres Etats de la région, reconnaissant le rôle historique et actuel de l'Union africaine dans la promotion d'une solution politique à ce conflit».

Réagir à la Déclaration du dernier sommet Maroc-Portugal

Cette réaction en faveur des positions du Polisario est une réponse à l’appui réaffirmé, le 12 mai par le gouvernement Da Costa, à l’occasion de la tenue à Lisbonne de la 14e Réunion de haut niveau Maroc-Portugal, au plan marocain d’autonomie au Sahara. «Le Portugal réitère son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, qu'il considère comme une proposition de solution réaliste, sérieuse et crédible convenue dans le cadre des Nations unies», indique un média lusophone, citant la Déclaration finale publiée à l’issue de ce sommet.

Cette sortie des socialistes portugais partisans du Polisario n’est pas sans rappeler celles de leurs camarades communistes, en septembre 2022. Le contexte est presque similaire, suite à l’annonce, en juillet de la même année, par le ministre des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, du soutien de son gouvernement au plan marocain d’autonomie au Sahara. Les communistes et le représentants du Front au Portugal, se sont réunis à Lisbonne pour préparer la riposte, notamment au Parlement européen où s’activent deux eurodéputés communistes, João Ferreira et Sandra Pereira.



Les communistes avaient réussi, en 2018, à convaincre une majorité de députés, y compris des socialistes, à voter une motion, appelant le gouvernement portugais «à promouvoir une action conséquente en faveur de la concrétisation du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui en particulier au sein des institutions internationales où le Portugal est représenté». Une vingtaine d’ONG locales avaient aussi appelé le Premier ministre à «défendre clairement et explicitement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination».

Des médias algériens annoncent une visite officielle, de trois jours à partir de ce lundi, du président Abdelmadjid Tebboune au Portugal. Une occasion pour le chef d’Etat d’aborder avec le Premier ministre Da Costa la question du Sahara. La semaine dernière, c’est le ministre des Finances du Portugal qui a effectué un déplacement à Alger.