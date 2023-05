France : L’Union des mosquées (UMF) demande des clarifications sur le fichage religieux

L’Union des mosquées de France (UMF) a appelé les pouvoirs publics à mettre la lumière sur des situations de fichage religieux à Toulouse, après les révélations sur des demandes de la police auprès des écoles pour renseigner sur les absences des élèves le jour de l’Aïd el-Fitr, fête de la fin du ramadan pour les musulmans. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, samedi 20 mai, l’organisation a réagi aux informations diffusées par des médias et faisant état de cette pratique, face à laquelle l’UMF exprime «inquiétude et incompréhension».

Selon l’UMF, «une enquête en bonne et due forme doit être diligentée dans les plus brefs délais et les sanctions qui s’imposent doivent être prises et rendues publiques». «Les familles doivent être dûment informées et rassurées du devenir des informations données par certains chefs d’établissements ayant, malheureusement, répondu à la sollicitation des policiers», insiste l’UMF.

Par ailleurs, l’instance rappelle que «les parents d’élèves doivent justifier l’absence de leurs enfants quel qu’en soit le motif». Mais dès lors, «il est urgent de rappeler aux chefs d’établissements que les informations recueillies auprès des parents d’élèves n’ont d’autre finalité que de s’assurer du bon déroulement de la scolarité des enfants», souligne encore l’instance, insistant que ces renseignements «ne peuvent en aucun cas être transmis à des personnes tierces hors du cadre prévu par la loi».

Précédemment interpellé sur cette affaire par l’agence de presse AFP, le recteur de l’Académie de Toulouse, Mostafa Fourar, a déclaré qu’en aucun cas l’Académie ne mènerait des initiatives apparentées au fichage religieux et que «l’éducation nationale n’y est absolument pas associée». Selon lui, les chefs d’établissements scolaires ayant consulté l’Académie ont reçu la consigne de ne pas répondre à la demande des policiers. Ces derniers auraient reçu des instructions du renseignement territorial ou du ministère de l’Intérieur.