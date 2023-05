France : 4 acteurs politiques d’origine marocaine se mobilisent pour le Sahara

Quatre acteurs politiques français d’origine marocaine, dont trois élus et conseillers municipaux, ont publié, vendredi, une lettre ouverte appelant à ce que le froid diplomatique entre leurs deux pays ne soit pas récupéré par des défenseurs de la thèse séparatiste. Dans cette correspondance parvenue à Yabiladi, les signataires disent «défendre l’intégrité du Maroc et de son Sahara». «La diaspora marocaine de France est l’une des plus importante d’Europe et du monde. Elle suit avec grande attention les relations entre Paris et Rabat avec un constat partagé et indéniable d’une fragilisation historique de la relation séculaire unissant le Royaume Chérifien et la République Française. La dégradation des liens entre nos deux pays doit nous alerter», écrivent-ils.

«Nous assistons depuis quelques mois à la diffusion de tribunes politiques émanant des opposants au régime chérifien soutenus parfois par des élus locaux», alertent-ils. La publication de ce courrier intervient d’ailleurs deux jours après qu’une tentative de lobbying au niveau local a été épinglée par les signataires. Ces derniers font savoir que la session du Conseil municipal de la Ville des Mureaux, mercredi 17 mai, a été «une illustration concrète» de manœuvres orchestrées par des «détracteurs du Maroc et qui ne s’illustre que pas leur tentative désespérément pitoyable d’exister».

«Lorsque les temps sont troubles comme c’est le cas aujourd’hui, nous devons unir nos forces, comme Marocains du monde, mais aussi comme binationaux avec des responsabilités politiques en France, au sein des différents partis républicains», écrivent les signataires. Les initiateurs de cet appel estiment ainsi être dans le devoir de se mobiliser «pleinement pour défendre l’intégrité du Maroc et de son Sahara sans restriction aucune». «La mobilisation de nombreux élus franco-marocains ne peut être à géométrie variable et uniquement à la faveur de déplacements ponctuels au Maroc», soulignent-ils.

Par ailleurs, ils ont exprimé leur intention de mener de prochaines initiatives pour réaffirmer auprès de leurs partis politiques que «la question du Sahara marocain est essentielle à l’avenir commun» du Maroc et de la France. «Nous ne pouvons pas laisser le champ libre à celles et ceux qui veulent profiter de cette situation pour accentuer le fossé entre les deux rives de la Méditerranée», ont-ils insisté.

La lettre ouverte a été signée par les conseillères municipales Fatna Lamir (Les Mureaux), Khadija Gamraoui (Carrières s/s Poissy), le conseiller municipal Youssef Douh (Villabé) et Said Laatiriss, président de Dynamic Maroc.